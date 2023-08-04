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10:34, 4 августа 2023 года В Орловской области убийство преподавательницы дошло до суда Трагедия произошла 20 января и всколыхнула регион.



Фото: архив "Вести-Орел"

32-летний житель Дмитровска обвиняется в убийстве 27-летней супруги. Трагедия произошла 20 января. Следствие считает, что мужчина схватился за нож в ходе ссоры и не менее 25 раз ударил им жену. Как сообщили в СУ СК России и прокуратуре, материалы дела переданы в суд. Обвиняемый полностью признал вину и раскаялся.



Убийство девушки вызвало широкий резонанс в Орловской области. Она преподавала в художественном классе. Мужчина – музыкант, отвечал за звук на всех районных мероприятиях. Характеризовался как скромный и талантливый парень. В 2021 году переехал в Дмитровск из Украины. В браке супруги не прожили и месяца.



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Артем Ежаков



