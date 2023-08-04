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10:05, 4 августа 2023 года Орловец получил реальный срок за пьяное ДТП с погибшим велосипедистом Мужчина приговорен к пяти годам и десяти месяцам заключения в колонии-поселении.



Фото: архив "Вести-Орел"

Вердикт в отношении водителя вынес Залегощенский районный суд. Из материалов дела следует, что год назад мужчина, будучи пьяным, выехал на встречку и столкнулся с велосипедистом. Последний погиб. Зачинщик аварии с места ДТП скрылся.



Вину осужденный не признал. Защита попыталась обжаловать приговор, но ей удалось добиться лишь изменения вердикта в части дополнительного наказания в виде лишения права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортного средства.





Артем Ежаков



