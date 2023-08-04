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11:00, 4 августа 2023 года Выставку пожарной ретротехники на Полесской в Орле сделали постоянной Такой подарок ко Дню города сделало ГУ МЧС России по Орловской области.



Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

На выставке пожарной техники представлены автомобили, на которых спасатели работали в прошлом веке. Это цистерны на базе машин ГАЗ-51, ЗИЛ-157, ГАЗ-53 и ГАЗ-66. Из необычных экспонатов представлены ГАЗ-69 и мотоцикл с мотопомпой, сообщили в региональном управлении МЧС.



Выставка работает на улице Полесской, 59 – на площадке перед 1-й ПСЧ города Орла. Сделать ее постоянной получилось благодаря установке навеса, защищающего технику, которую своими силами восстанавливали сотрудники МЧС.





Артем Ежаков



