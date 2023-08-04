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9:30, 4 августа 2023 года В Мценске спасатели эвакуировали трех человек из-за пожара в двухэтажке Деревянный дом загорелся в одиннадцатом часу вечера 3 августа.



Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

ЧП случилось на улице Болховской. К моменту прибытия спасателей кухня полыхала открытым пламенем, огонь грозил распространиться по зданию и перекинуться на соседний дом.



Как сообщили в ГУ МЧС России по Орловской области, спасателям удалось отстоять от стихии два близлежащих жилых здания, две хозпостройки, гараж и катер. Пожарным в работе помогли добровольцы. Специалисты называют возможной причиной ЧП короткое замыкание.



В результате пожара в двухэтажке выгорела кухня, остальные помещения закопчены.















Артем Ежаков



