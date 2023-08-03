четверг 3.08.2023 23:41:40 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС







Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Главная » Новости

20:45, 3 августа 2023 года

В Орле прошел четвертый волейбольный турнир на кубок Геннадия Зюганова

Команды встретились на площадке спорткомплекса "Победа".

Фото: "Телеграммы из Орла"

Турнир по волейболу на кубок Почетного гражданина Орла Геннадия Зюганова уже стал традиционным. В этом году игры прошли в четвертый раз. На площадке спорткомплекса “Победа” за звание лучших боролись шесть команд.

- Орловщина превращается в новую волейбольную столицу. Этот кубок мы посвятили 80-летию освобождения родного Орла от немецко-фашистских захватчиков. Я очень рад, что подрастает большая смена, прекрасные ребята, которые великолепно играют в волейбол, - подчеркнул Геннадий Зюганов.

По итогам соревнований лучшими стали воспитанницы спортшколы № 7, волейболисты из спортшколы № 10, а также команда "Дорстроя".





Ксения Солоухина
© 2002−2023 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.