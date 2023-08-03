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20:45, 3 августа 2023 года В Орле прошел четвертый волейбольный турнир на кубок Геннадия Зюганова Команды встретились на площадке спорткомплекса "Победа".



Фото: "Телеграммы из Орла"

Турнир по волейболу на кубок Почетного гражданина Орла Геннадия Зюганова уже стал традиционным. В этом году игры прошли в четвертый раз. На площадке спорткомплекса “Победа” за звание лучших боролись шесть команд.



- Орловщина превращается в новую волейбольную столицу. Этот кубок мы посвятили 80-летию освобождения родного Орла от немецко-фашистских захватчиков. Я очень рад, что подрастает большая смена, прекрасные ребята, которые великолепно играют в волейбол, - подчеркнул Геннадий Зюганов.



По итогам соревнований лучшими стали воспитанницы спортшколы № 7, волейболисты из спортшколы № 10, а также команда "Дорстроя".











Ксения Солоухина



