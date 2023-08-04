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8:30, 4 августа 2023 года В Мценске полицейские задержали двух курьеров дистанционных мошенников Мужчин заключили под стражу.



Фото и видео: пресс-служба УМВД России по Орловской области

Жертвами телефонных аферистов стали сразу три амчанки. Женщинам звонили неизвестные и сообщали, что их родственники совершили ДТП, а затем предлагали урегулировать ситуацию за определенную сумму. За деньгами присылали курьеров, которым в общей сложности потерпевшие отдали 720 тысяч рублей. Двух злоумышленников 24-х и 26-ти лет, которые приходили к орловчанкам, по горячим следам задержали сотрудники уголовного розыска в тот же день. Мужчины собирались покинуть Мценск на такси. Как выяснилось позже, в регион они приехали из Тульской области. - По данным фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ (мошенничество). В настоящее время ведется следствие. Подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в пресс-службе регионального УМВД.





Ксения Солоухина



