В Орловском округе вековой юбилей отметила ветеран Елена Донченко

В военные годы она была фронтовой медсестрой.

Фото: Ирина Гаврилина

После войны Елена Донченко осталась верна своему делу. Тридцать лет она проработала медсестрой в Луганской области, а потом переехала на Орловщину. Сейчас женщина живет в деревне Михайловка.

Как сообщает газета "Наша жизнь", поздравляли ветерана Великой Отечественной войны со значимым событием родные, друзья и соседи, школьники, а также представители местной власти, депутатского корпуса, общественных организаций.