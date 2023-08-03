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18:30, 3 августа 2023 года

В Орловском округе вековой юбилей отметила ветеран Елена Донченко

В военные годы она была фронтовой медсестрой.

Фото: Ирина Гаврилина

Елена Кузьминична Донченко родилась 3 августа 1923 года, а в 1942-м добровольно ушла на фронт медсестрой. При форсировании реки Вислы была тяжело ранена. За боевые заслуги ее наградили орденом "Отечественной войны II степени", медалями "За освобождение Варшавы", "За взятие Берлина". 
 
После войны Елена Донченко осталась верна своему делу. Тридцать лет она проработала медсестрой в Луганской области, а потом переехала на Орловщину. Сейчас женщина живет в деревне Михайловка. 
 
Как сообщает газета "Наша жизнь", поздравляли ветерана Великой Отечественной войны со значимым событием родные, друзья и соседи, школьники, а также представители местной власти, депутатского корпуса, общественных организаций.



Ксения Солоухина
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