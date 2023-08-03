Губернатор Андрей Клычков поучаствовал в совещании по региональному развитию
Заседание провел заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.
Фото: пресс-служба областного правительства
В совещании принял участие и министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин. Орловскую область, помимо губернатора, представили первый заместитель главы региона Владимир Ивановский и руководители департаментов.
Как сообщили в пресс-службе областного правительства, в центре внимания были вопросы поддержки новых регионов России. Главы субъектов РФ доложили о работе в данном направлении.