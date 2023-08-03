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18:00, 3 августа 2023 года В Орловской области намолотили более 200 тысяч тонн зерна Урожайность превысила показатели прошлого года.





На сегодняшний день на Орловщине намолотили свыше 200 тысяч тонн зерна и убрали более 30 тысяч тонн гектаров озимых и яровых культур. Об этом в соцсетях сообщил губернатор Андрей Клычков. По сравнению с прошлогодними показателями, в регионе вырос объем урожая. Он превысил 56 центнеров с гектара. Также аграрии убрали картофель на площади в 65 гектаров, урожайность которого составила 332 центнера с гектара.





Ксения Солоухина



