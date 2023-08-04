На Орловщине пройдут всероссийские соревнования по шашкам

|
|Главная » Новости
7:30, 4 августа 2023 года
На Орловщине пройдут всероссийские соревнования по шашкамОни объединят более ста участников из разных регионов страны.
Турнир по русским и стоклеточным шашкам памяти чемпиона СССР Сергея Овечкина пройдет с 4 по 13 августа в областном центре. Местом проведения соревнований станет шахматно-шашечная спортивная школа. Порядка 170 участников продемонстрируют свое мастерство в нескольких дисциплинах.
По информации пресс-службы правительства региона, в поединках встретятся шашисты из Орла, Санкт-Петербурга, Карелии, Москвы, Брянской, Калужской, Тульской, Архангельской, Тюменской, Московской и других областей
Ксения Солоухина