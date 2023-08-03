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17:00, 3 августа 2023 года В Орле пока не планируют расширять контактную сеть электротранспорта Первостепенной задачей является обновление имеющихся маршрутов и подвижного состава.



Фото: мэрия Орла

В Орле утвердили схему транспортного планирования. Документы находятся на согласовании. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Орла. Затем в городе примут решение о введении новых маршрутов или изменении существующих. Руководствоваться будут текущим пассажиропотоком. "Для городских условий одна пересадка вполне допустима", – добавили в пресс-службе.



Расширять контактную сеть электротранспорта пока не планируют. Такой ответ в мэрии дали на предложение создать троллейбусную линию с микрорайона по улице Раздольной, мимо мясокомбината и дальше.



Первостепенной задачей в городской администрации назвали обновление имеющихся маршрутов и состава электротранспорта. Город собирается участвовать в программе по обновлению подвижного состава, разрабатываемой в правительстве России.

"В рамках участия в программе модернизации городского электротранспорта необходимо выполнить работы по реконструкции инфраструктуры электротранспорта (контактная сеть, питающие электрокабели, опоры, подстанции, трамвайные пути)", – подчеркнули в мэрии. В данный момент проведена инвентаризация имеющейся инфраструктуры и подвижного состава, проведены предварительные расчеты затрат, подготовлены предложения по реконструкции инфраструктуры и приобретению электротранспорта. Также завершается разработка документов транспортного планирования.





