В Орле за попытку сбыта особо крупной партии наркотиков осудят 17-летнюю жительницу Брянской области
Обвиняемая признала вину и раскаялась.
Фото: СУ СК России по Орловской области
Орловские следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 17-летней жительницы Брянской области. Материалы дела направлены в суд для рассмотрения, сообщили в региональном СУ СК России. Обвиняемая признала вину и раскаялась.
Следствие выяснило, что в апреле обвиняемая находилась в гаражном кооперативе Заводского района Орла с партией наркотиков. Часть запрещенного вещества она разложила по тайникам для покупателей.
"В рамках проводимых сотрудниками органов внутренних дел оперативных мероприятий указанные объекты в особо крупном размере были изъяты", – сообщили в СУ СК.