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16:30, 3 августа 2023 года В Орле за попытку сбыта особо крупной партии наркотиков осудят 17-летнюю жительницу Брянской области Обвиняемая признала вину и раскаялась.



Фото: СУ СК России по Орловской области

Орловские следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 17-летней жительницы Брянской области. Материалы дела направлены в суд для рассмотрения, сообщили в региональном СУ СК России. Обвиняемая признала вину и раскаялась.



Следствие выяснило, что в апреле обвиняемая находилась в гаражном кооперативе Заводского района Орла с партией наркотиков. Часть запрещенного вещества она разложила по тайникам для покупателей.

"В рамках проводимых сотрудниками органов внутренних дел оперативных мероприятий указанные объекты в особо крупном размере были изъяты", – сообщили в СУ СК.





Артем Ежаков



