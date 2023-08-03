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14:59, 3 августа 2023 года Глава орловского депздрава Игорь Петчин опроверг слухи об отставке Руководитель не собирался писать заявление.



Фото: архив

Ранее в социальных сетях появились слухи о том, что действующий глава департамента здравоохранения региона написал заявление на увольнение. В соцсетях Игорь Петчин отметил, что это неправда.



– Кого-то разочарую, кого-то обрадую, но я не "на подходе" и заявление на увольнение даже не собирался писать, - отметил глава депздрава.





Сергей Силаев



