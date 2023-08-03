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15:00, 3 августа 2023 года Парк Победы в Орле станет одним из центров празднования Дня города Здесь состоится битва хоров и другие торжества.





Орел уже начал отмечать День города. Одним из центров гуляний станет парк Победы. 4 августа с 12:00 здесь начнет работать выставка спецтехники.



Свои экспозиции представят поисковые движения, областные музеи. Также в парке будут представлены изделия ремесленников – приглашены представители из Воронежа, Курска, Москвы. Для детей организуют игровую зону. Посетителей угостят солдатской кашей. В центре парка свою программу представит городской центр культуры.



5 августа программа можно охарактеризовать, как фестиваль русского гостеприимства. Выступят ансамбль «Славица», детские коллективы.





Юлия Опанасюк



