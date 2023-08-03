Орле запретят движение и стоянку по ряду улиц

Об изменениях в схеме движения по областной столице в период праздничных мероприятий рассказали в пресс-службе городской администрации.
4 августа, запрет стоянки
С 6.00 до 19.00:
• на площадке между сквером Маяковского и памятником Лескову;
• на улице Карачевской от улицы Гостиной до улицы 1-й Посадской;
• на участке дороги от улицы Брестской до улицы Ленина в створе домов №17 и №19 по улице Ленина.
С 6.00 до 23.00:
• на улицы Максима Горького от улицы Брестской до улицы Пионерской;
• на улицы Ленина от улицы Салтыкова-Щедрина до улицы Максима Горького.
4 августа, запрет движения
С 16.00 до 19.00:
• по площадке между сквером Маяковского и памятником Лескову;
• по улице Карачевской от улицы Гостиной до улицы 1-й Посадской.
С 19.00 до 23.00:
• по улице Максима Горького от улицы Брестской до улицы Пионерской;
• по улице Ленина от улицы Салтыкова-Щедрина до улицы Максима Горького;
• по улице Пролетарская гора.
5 августа, запрет парковки
С 00.00 до 24.00:
• на улице Максима Горького от улицы Брестской до улицы Красноармейской;
• на улицы Ленина от улицы Салтыкова-Щедрина до улицы Максима Горького;
• на улице Пролетарская гора;
• на улице Салтыкова-Щедрина от улицы Полесской до улицы Пионерской.
С 00.00 до 14.00 на улице Сурена Шаумяна от дома №5 до дома №8 по улице Бульвар Победы.
С 00.00 до 12.00:
• на улице Пушкина от Красного моста до пересечения с переулком Новосильским;
• на улице Московской от Красного моста до переулка Новосильского;
• на площади Мира от улицы Московской до улицы Пушкина;
• на улице 4-й Курской от улицы Новосильской до улицы Пушкина.
5 августа, запрет движения
С 9.00 до 12.00:
• по улице Московской от Красного моста до пересечения с улицей Революции;
• по улице Пушкина от Красного моста до переулка Новосильского;
• по площади Мира от улицы Пушкина до улицы Московской;
• по улице Степана Разина от улицы Советской до улицы Московской;
• по улице Покровской от улицы Советской до улицы Московской;
• по улице Фомина от улицы Пушкина до улицы Новосильской;
• по улице 4-й Курской от улицы Пушкина до улицы Новосильской.
С 11.30 до 14.00 по улице Сурена Шаумяна от улицы Полесской до бульвара Победы.
С 11.30 до 24.00:
• по улице Салтыкова-Щедрина от улицы Полесской до улицы Пионерской;
• по улице Максима Горького от улицы Брестской до улицы Пионерской;
• по улице Пролетарская гора.
С 20.00 до 24.00 по улице Максима Горького от площади Ленина до улицы Красноармейской.
6 августа, запрет стоянки
С 00.00 до 16.00:
• на улице Максима Горького от улицы 60 лет Октября до площади Ленина;
• на улице Пионерской от улицы Максима Горького до улицы Салтыкова-Щедрина;
• на улице Гуртьева от улицы Максима Горького до улицы Салтыкова-Щедрина;
• на улице Красноармейской от улицы Максима Горького до улицы Салтыкова-Щедрина;
• на улице Пролетарская гора от улице Максима Горького до въезда в Детский парк;
• на Богоявленской площади и между сквером Маяковского и сквером Лескова.
6 августа, запрет движения
С 8.30 до 14.00:
• по улице Максима Горького от улицы 60 лет Октября до улицы Ленина;
• по улице Пионерской от улицы Максима Горького до улицы Салтыкова-Щедрина;
• по улице Гуртьева от улицы Максима Горького до улицы Салтыкова-Щедрина;
• по улице Красноармейской от улицы Максима Горького до улицы Салтыкова-Щедрина;
• по улице Пролетарская гора;
• по улице Правый Берег реки Орлик до Тургеневского моста.