Главная » Новости



14:30, 3 августа 2023 года Орле запретят движение и стоянку по ряду улиц Ограничения введут с 4 по 6 августа.



Фото из архива

Об изменениях в схеме движения по областной столице в период праздничных мероприятий рассказали в пресс-службе городской администрации.



4 августа, запрет стоянки



С 6.00 до 19.00:

• на площадке между сквером Маяковского и памятником Лескову;

• на улице Карачевской от улицы Гостиной до улицы 1-й Посадской;

• на участке дороги от улицы Брестской до улицы Ленина в створе домов №17 и №19 по улице Ленина.

С 6.00 до 23.00:

• на улицы Максима Горького от улицы Брестской до улицы Пионерской;

• на улицы Ленина от улицы Салтыкова-Щедрина до улицы Максима Горького.



4 августа, запрет движения



С 16.00 до 19.00:

• по площадке между сквером Маяковского и памятником Лескову;

• по улице Карачевской от улицы Гостиной до улицы 1-й Посадской.

С 19.00 до 23.00:

• по улице Максима Горького от улицы Брестской до улицы Пионерской;

• по улице Ленина от улицы Салтыкова-Щедрина до улицы Максима Горького;

• по улице Пролетарская гора.



5 августа, запрет парковки



С 00.00 до 24.00:

• на улице Максима Горького от улицы Брестской до улицы Красноармейской;

• на улицы Ленина от улицы Салтыкова-Щедрина до улицы Максима Горького;

• на улице Пролетарская гора;

• на улице Салтыкова-Щедрина от улицы Полесской до улицы Пионерской.

С 00.00 до 14.00 на улице Сурена Шаумяна от дома №5 до дома №8 по улице Бульвар Победы.

С 00.00 до 12.00:

• на улице Пушкина от Красного моста до пересечения с переулком Новосильским;

• на улице Московской от Красного моста до переулка Новосильского;

• на площади Мира от улицы Московской до улицы Пушкина;

• на улице 4-й Курской от улицы Новосильской до улицы Пушкина.



5 августа, запрет движения



С 9.00 до 12.00:

• по улице Московской от Красного моста до пересечения с улицей Революции;

• по улице Пушкина от Красного моста до переулка Новосильского;

• по площади Мира от улицы Пушкина до улицы Московской;

• по улице Степана Разина от улицы Советской до улицы Московской;

• по улице Покровской от улицы Советской до улицы Московской;

• по улице Фомина от улицы Пушкина до улицы Новосильской;

• по улице 4-й Курской от улицы Пушкина до улицы Новосильской.

С 11.30 до 14.00 по улице Сурена Шаумяна от улицы Полесской до бульвара Победы.

С 11.30 до 24.00:

• по улице Салтыкова-Щедрина от улицы Полесской до улицы Пионерской;

• по улице Максима Горького от улицы Брестской до улицы Пионерской;

• по улице Пролетарская гора.

С 20.00 до 24.00 по улице Максима Горького от площади Ленина до улицы Красноармейской.

6 августа, запрет стоянки

С 00.00 до 16.00:

• на улице Максима Горького от улицы 60 лет Октября до площади Ленина;

• на улице Пионерской от улицы Максима Горького до улицы Салтыкова-Щедрина;

• на улице Гуртьева от улицы Максима Горького до улицы Салтыкова-Щедрина;

• на улице Красноармейской от улицы Максима Горького до улицы Салтыкова-Щедрина;

• на улице Пролетарская гора от улице Максима Горького до въезда в Детский парк;

• на Богоявленской площади и между сквером Маяковского и сквером Лескова.



6 августа, запрет движения

С 8.30 до 14.00:

• по улице Максима Горького от улицы 60 лет Октября до улицы Ленина;

• по улице Пионерской от улицы Максима Горького до улицы Салтыкова-Щедрина;

• по улице Гуртьева от улицы Максима Горького до улицы Салтыкова-Щедрина;

• по улице Красноармейской от улицы Максима Горького до улицы Салтыкова-Щедрина;

• по улице Пролетарская гора;

• по улице Правый Берег реки Орлик до Тургеневского моста.





Сергей Силаев



