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16:00, 3 августа 2023 года

Орловский облизбирком провел жеребьевку по распределению бесплатного эфирного времени в СМИ

С 12 августа зарегистрированные кандидаты на должность губернатора начинают предвыборную агитацию.


Стартовал новый этап избирательной кампании в Орловской области. Сегодня в телестудии ГТРК "Орел" облизбирком провел жеребьевку по распределению бесплатного эфирного времени в СМИ, и в том числе на каналах "Россия 1", "Россия 24" и "Радио России. Орел".

С 12 августа зарегистрированные кандидаты на должность губернатора начинают предвыборную агитацию. По итогам жеребьевки определен порядок размещения роликов в эфире и порядок участия кандидатов в дебатах. Каждый получит одинаковое количество эфирного времени – по 60 минут в каждом СМИ.

Дебаты в студии ГТРК "Орел" будут показаны в прямом эфире. Продлится агитационный период до 7 сентября.

Напомним, выборы губернатора Орловской области пройдут с 8 по 10 сентября. Участвовать будут Андрей Клычков (КПРФ), Владислав Числов (ЛДПР), Светлана Ковалева ("Новые люди") и Владимир Стебаков ("Зеленые").
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