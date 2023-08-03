В Орле открыли памятную доску в честь экипажа бомбардировщика
Ил-4 был сбит 5 июля 1942 года.
Фото: мэрия Орла
3 августа в Орле открыли памятную доску в честь экипажа бомбардировщика Ил-4. Самолет был сбит в районе улицы Ливенской. Табличка появилась на фасаде дома №18. Инициатором установки мемориальной доски стал глава орловского землячества в Петербурге Юрий Коршунов.
На табличке увековечены имена Александра Гомзикова, Бориса Варламова, Александра Соколова и Василия Абрамова. К слову, именно в честь последних двух названа близлежащая улица Абрамова и Соколова.
Экипажу была дана задача: разбомбить и уничтожить скопление вражеских эшелонов на железнодорожной станции "Орел".