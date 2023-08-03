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12:04, 3 августа 2023 года

5 и 6 августа общественный транспорт Орла изменит схемы движения

В День города он будет работать до 23:00.

Фото: архив "Вести-Орел"

В мэрии Орла предупредили горожан об изменении схемы движения общественного транспорта 5 и 6 августа. В День города его работа продлится до 23:00.

5 августа с 9:00 до 12:00 из Северного и Железнодорожного районов в Заводской район и обратно объезд будет проходить по ул. Московской, пер. Новосильскому, ул. 3-й Курской, ул. 5-го Августа и далее по маршруту. Из Заводского в Советский район и в обратном направлении автобусы поедут через ул. 1-ю Посадскую.

В День города с 20:00 до 23:00 маршруты троллейбусов будут выглядеть так:

• маршрут № 2: санаторий "Лесной" – завод "Текмаш" – санаторий "Лесной";
• маршрут № 4, 7: автовокзал – больница им. Семашко – автовокзал;
• троллейбусы маршрута № 6 будут простаивать на автовокзале.

6 августа с 8:30 до 14:00 из-за проведения полумарафона "ПоБерегу" троллейбусные маршруты будут выглядеть следующим образом:

• маршрут № 2: санаторий "Лесной" – завод "Текмаш" – санаторий "Лесной";
• маршрут № 4: автовокзал – больница им. Семашко – автовокзал;
• маршрут № 6: автовокзал – ул. Лескова – больница им. Семашко;
• маршрут № 7 – автовокзал – Наугорское шоссе – автовокзал.


Артем Ежаков
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