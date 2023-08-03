Орловский округ собрал гуманитарный груз для медиков и саперов под Херсон

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13:30, 3 августа 2023 года
Орловский округ собрал гуманитарный груз для медиков и саперов под ХерсонПосылку доставят в ближайшее время.
Фото: архив "Вести-Орел"
Глава Орловского муниципального округа Роман Жуков вместе с коллегами, местными жителями и бизнесом собрали большой гуманитарный груз по Херсон, где служат наши земляки – саперы и военные медики.
Как сообщает региональный информационный портал, в груз войдут бензопилы, бензиновые генераторы, стройматериалы, инструменты, саперные щупы, маскировочные сети, одежда и обувь, запчасти для автомобилей, медикаменты, продовольствие. Также военнослужащим доставят тактические шлемы, разгрузочные жилеты, антидроновые ружья.
Артем Ежаков
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