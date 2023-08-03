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14:00, 3 августа 2023 года В Орле пройдет фестиваль воздушных змеев "Парим под облаками" Гости и участники приглашаются в Детский парк.



Фото: архив "Вести-Орел"

4 августа в 15:00 на футбольном поле в Детском парке Орла начнется фестиваль воздушных змеев "Парим под облаками". Об этом сообщила областная администрация. Присоединиться к фестивалю может любой желающий – нужно прости прийти и запустить змея.



Также Детский парк проводит одноименный фотоконкурс. Будут определены три победителя, которым вручат призы. Подробности участия – по ссылке.





Артем Ежаков



