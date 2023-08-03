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12:00, 3 августа 2023 года
В Кромском районе завершился ремонт парка "Земля вятичей"Торжественное открытие общественной территории состоится 6 августа.
Проект по благоустройству парка "Земля Вятичей" в Кромах стал победителем всероссийского конкурса. На его реконструкцию было выделено 70 миллионов рублей.
По информации тг-канала “Телеграммы из Орла”, работы на объекте закончили на два с половиной месяца раньше установленного срока.
На территории парка появились новые зоны, детские и спортивные площадки, благоустроенные аллеи.
Ксения Солоухина