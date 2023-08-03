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13:00, 3 августа 2023 года В Орле увековечат память о футболе в освобожденном городе В планах департамента спорта – создание музея футбола в строящемся манеже





25 августа 1943 года, буквально через пару недель после освобождения Орла, на стадионе "Динамо" сыграли в футбол. Номинальными хозяевами площадки стали солдаты, освобождавшие город. Они уступили гостям из столицы. Итог матча разнится: по одним данным счет был 3:4, по другим – 2:5.



В 1987 году два участника матча приезжали в Орел. С ними встречался орловский журналист Геннадий Майоров, он записал воспоминания ветеранов войны. Журналист ратует за увековечивание матча – он предлагает повесить мемориальную доску. В планах регионального спортдепартамента – посвятить матч в освобожденном Орле стенд в музее футбола, который планируется организовать в строящемся манеже.





Анастасия Дорохова



