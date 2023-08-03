В Мценском районе потерялся грибник

Из леса ему помогли выйти сотрудники МЧС и лесники.

На телефон 112 жительница Мценского района позвонила вчера, 2 августа, в 14.26. Амчанка сообщила, что ее муж рано утром ушел за грибами в деревне Железница. С тех пор на связь он выходить перестал. Мужчину отыскали спасатели вместе с лесниками.

По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Орловской области, в этот же день вечером в районе деревни Муравлево Урицкого района потерялись две женщины, которые также отправились собирать грибы. Из леса они вышли самостоятельно.