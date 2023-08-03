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11:00, 3 августа 2023 года Орловская прокуратура помогла вернуть качественную воду в Залегощи Коммунальная авария произошла в июне.



Фото: архив "Вести-Орел"

Прокуратура Залегощенского района решила вопрос с качественной водой для местных жителей. В июне на скважине в Залегощи произошла авария, из-за которой холодная вода стала некачественной, а затем подача и вовсе прекратилась.



По данному факту надзорное ведомство внесло представления ответственным лицам. Гендиректор МУП "ЖКХ пос. Залегощь" был привлечен к административной ответственности за нарушение нормативов обеспечения населения коммунальными услугами.



Под надзором прокуратуры аварию устранили. Качественная питьевая вода вернулась в дома потребителей.





Артем Ежаков



