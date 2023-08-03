Орловская прокуратура помогла вернуть качественную воду в Залегощи
Коммунальная авария произошла в июне.
Фото: архив "Вести-Орел"
Прокуратура Залегощенского районарешила вопрос с качественной водой для местных жителей. В июне на скважине в Залегощи произошла авария, из-за которой холодная вода стала некачественной, а затем подача и вовсе прекратилась.
По данному факту надзорное ведомство внесло представления ответственным лицам. Гендиректор МУП "ЖКХ пос. Залегощь" был привлечен к административной ответственности за нарушение нормативов обеспечения населения коммунальными услугами.
Под надзором прокуратуры аварию устранили. Качественная питьевая вода вернулась в дома потребителей.