Главная » Новости



11:00, 3 августа 2023 года Орловская область доставила артиллеристам крупную партию древесины для возведения блиндажей Также регион продолжает миссию по раздаче бутилированной воды.



Фото: архив "Вести-Орел"

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Орловской области Евгений Лыкин доставил в зону СВО очередной гуманитарный груз от региона. Две ГАЗели с досками и брусом для строительства блиндажей передали артиллеристам. Также в посылку вошли генератор, гвозди и другие стройматериалы. Об этом сообщили в областной администрации.



Также в зоне СВО продолжается работа по раздаче военным бутилированной воды. Ее 2 августа вручили еще 20 тонн. Работа шла в районе Попасной. Всего раздали уже 120 тонн воды из 200 запланированных.





Артем Ежаков



