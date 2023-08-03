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9:30, 3 августа 2023 года В Орловской области из пруда достали тело мужчины Трагедия произошла в Глазуновке.



Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

2 августа в 17:30 сотрудников МЧС уведомили о происшествии в Глазуновке. В пруду Канатка рядом с улицей Кирова утонул молодой человек. Спустя полтора часа тело 31-летнего мужчины обнаружили и доставили на берег, сообщили в МЧС. В причинах трагедии разбираются правоохранители.



Напомним, накануне в Мценске в реке Зуше утонул мужчина. Трагедия произошла на улице Мира.





Артем Ежаков



