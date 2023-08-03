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8:30, 3 августа 2023 года Орловский фельдшер вытащил из-под огня шестерых военных в зоне СВО О подвиге Василия Федотова рассказали в Минобороны.





Фельдшер мотострелковой роты Василий Федотов совершил подвиг в зоне специальной военной операции. Об этом рассказали в Минобороны РФ.



Во время одной из попыток контрнаступления противника орловец помог шести раненым российским военнослужащим, вынеся их на себе из-под шквального огня.



Когда бой завершился, Василий Федотов доставил раненых в госпиталь, их жизни были спасены.





