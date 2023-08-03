Лицей имени Булгакова в Ливнах могут отремонтировать полностью

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20:37, 2 августа 2023 года
Лицей имени Булгакова в Ливнах могут отремонтировать полностьюРанее работы начались на крыше.
Фото: соцсети лицея имени Булгакова
В конце июля в ливенском лицее имени Булгакова начался ремонт крыши. Стоимость работ – 7,3 миллиона рублей. Здание имеет статус памятника культуры регионального значения.
Губернатор Андрей Клычков в ходе прямого эфира 2 августа сообщил, что в планах полностью отремонтировать образовательное учреждение.
– Будем планировать ремонт всего учреждения, работать над привлечением на эти цели федеральных средств, - сказал глава региона.
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Сергей Силаев
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