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20:37, 2 августа 2023 года Лицей имени Булгакова в Ливнах могут отремонтировать полностью Ранее работы начались на крыше.



Фото: соцсети лицея имени Булгакова

В конце июля в ливенском лицее имени Булгакова начался ремонт крыши. Стоимость работ – 7,3 миллиона рублей. Здание имеет статус памятника культуры регионального значения.



Губернатор Андрей Клычков в ходе прямого эфира 2 августа сообщил, что в планах полностью отремонтировать образовательное учреждение.



– Будем планировать ремонт всего учреждения, работать над привлечением на эти цели федеральных средств, - сказал глава региона.





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Сергей Силаев



