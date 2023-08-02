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19:30, 2 августа 2023 года Орловец получил три года колонии за пьяное ДТП с пострадавшим Здоровью пассажира был причинен тяжкий вред.





Покровский районный суд приговорил местного жителя к трем годам колонии-поселения за пьяное ДТП. На два с половиной года мужчина лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом. Вердикт не вступил в законную силу и может быть обжалован.



Как сообщили в прокуратуре, в марте этого года нетрезвый мужчина управлял исправной машиной, грубо нарушил ПДД и съехал в кювет, где транспорт опрокинулся. Здоровью пассажира был причинен тяжкий вред.





Артем Ежаков



