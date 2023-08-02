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16:11, 2 августа 2023 года

Кромчанин предстанет перед судом за причинение смерти по неосторожности

Расследование уголовное дела в отношении 56-летнего жителя завершено.

Фото: СУ СК РФ по Орловской области

Следственные органы завершили расследование уголовного дела, которое было возбуждено по статье "причинение смерти по неосторожности". Установлено, что обвиняемый управлял трактором с устройством для опрыскивания посевов. Трагедия случилась в конце июня 2023 года вблизи села Кутафино Кромского района.

Рядом с мужчиной находился его 23-летний знакомый. В процессе сборки опрыскивателя мужчина задел одной из штанг воздушную линию электропередач. Молодой человек, находящийся рядом, погиб от удара тока на месте. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщили в СУ СК РФ по Орловской области.


Сергей Силаев
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