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18:00, 2 августа 2023 года Орловская автоинспекция готовится к открытию Красного моста В управлении ГИБДД продумывают мероприятия, чтобы в день начала работы переправы не случилось транспортного коллапса.





В мэрии Орла сообщили, что электротранспорт через Красный мост пустят в декабре 2023 года, когда переправу откроют после ремонта. В связи с этим в ГИБДД готовят план по возвращению привычного для горожан автомобильного трафика. Нужно учесть регулировку светофоров, подъезды к мосту и многое другое.



Как сообщил начальник отдела ГИБДД УМВД России по городу Орлу Юрий Капустин, к моменту открытия моста для автомобилистов установят все нужные знаки.





