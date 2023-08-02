В Орловской области более тысячи подростков нашли подработку летом

Ребята трудятся в экологических отрядах, магазинах, кафе и на предприятиях.

Они устраивались упаковщиками в магазины, кухонными и подсобными рабочими в заведения общепита и на предприятия, становились участниками экологических отрядов. Кроме того, в Орловском медицинском колледже появился один юный лаборант.

В Ливенском и Верховском районах ребята трудятся на сельхозпредприятиях. Они помогают ухаживать за животными и растениями, а также участвуют в уборочной кампании.