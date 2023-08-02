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17:00, 2 августа 2023 года В Орле на День города пройдут состязания по силовому экстриму, пляжному волейболу и футболу Одной из основных точек притяжения станет стадион Ленина.





В Орле спортивная программа 5 августа будет наполнена яркими спортивными событиями. Одним из центров соревнований станет стадион Ленина.



В 13:00 на площадке перед стадионом соберутся силачи, чтобы разыграть Кубок железного Орла. Участие в турнире по силовому экстриму примут спортсмены из Перми, Москвы и Нижнего Новгорода. В программе: плечевая эстафета, становая тяга автомобиля, силовая эстафета, пул-пуш.



В 17:00 начнется матч между ФК «Орел» и брянским "БГУОР-АгроТрейд" в рамках первенства Союза федераций футбола "Центр".



А с 10:00 утра на пляжных кортах на территории стадиона Ленина начнутся полуфинальные матчи Чемпионата области по волейболу. 6 августа определятся победители, которые представят регион на домашнем этапе чемпионата страны. С полным расписанием игр можно ознакомиться по ссылке.





Анастасия Дорохова



