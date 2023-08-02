Леонид Музалевский поздравил участника СВО с наступающим Днем Орла
Мужчина приехал домой в отпуск – к жене и дочке.
Председатель Орловского областного совета Леонид Музалевский поздравил участника СВО с наступающим Днем города Орла. Мужчина служит по контракту в знаменитой дивизии оперативного назначения Дзержинского.
Леонид Музалевский вручил росгвардейцу почетную грамоту и выразил слова благодарности за службу.
Сейчас мужчина в отпуске, потом вернется к выполнению задач. Дома героя будут ждать жена и дочь.