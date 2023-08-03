В поселке Верховье отремонтировали детскую площадку

Работы обошлись почти в два миллиона рублей.

Детскую площадку в Верховье, которая находится рядом с Домом культуры, обновили в рамках нацпроекта “Жилье и городская среда”. По информации тг-канала "Телеграммы из Орла", сумма контракта составила 1,9 миллиона рублей.

Там появились игровые комплексы, песочный дворик, качели и карусели, а также спортивное оборудование. На территории уложили безопасную резиновую плитку и установили бордюры.