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15:00, 2 августа 2023 года

В Орле выбрали лучший частный дом и двор Железнодорожного района

На участие в конкурсе поступило 32 заявки.

Фото: мэрия Орла

Конкурс объединил владельцев частных домов и благоустроенных дворовых территорий Железнодорожного района. Победителей выбирали в двух номинациях. О том, как распределились призовые места, рассказали в пресс-службе мэрии.

Так, среди представленных домов определили четыре лучших:1-е место — улица Средне-Пятницкая, 74; 2-е место — улица Ново-Прядильная, 1 и улица 4-я Курская, 88; 3-е место — улица Чкалова, 25.

Столько же было отмечено и дворов: 1-е место — улица Чернышевского, 8; 2-е место — улица Гвардейская, 60; 3-е место — улица Андриабужная, 112 и улица Лесная, 19.





Ксения Солоухина
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