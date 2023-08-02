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15:30, 2 августа 2023 года В поликлинику Сосковской ЦРБ поступило новое диагностическое оборудование Оно поможет выявлять болезни на ранних стадиях.





В районные поликлиники продолжает поступать оборудование, которое обеспечит качество и доступность медицинской помощи. В поликлинике Сосковской ЦРБ обновили диагностическую технику, с помощью которой заболевания будут выявляться на ранней стадии.



Медучреждение обзавелось новыми кардиографами и аппаратом УЗИ. После капремонта установят флюорограф. Бонусом врачи получили автомобиль – ездить к пациентам, забирать анализы.



Всего на технику для поликлиники Сосковской ЦРБ из средств нацпроекта "Здравоохранение" выделили более 11 миллионов рублей.





Елена Литинская



