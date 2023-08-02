В поликлинику Сосковской ЦРБ поступило новое диагностическое оборудование
Оно поможет выявлять болезни на ранних стадиях.
В районные поликлиники продолжает поступать оборудование, которое обеспечит качество и доступность медицинской помощи. В поликлинике Сосковской ЦРБ обновили диагностическую технику, с помощью которой заболевания будут выявляться на ранней стадии.
Медучреждение обзавелось новыми кардиографами и аппаратом УЗИ. После капремонта установят флюорограф. Бонусом врачи получили автомобиль – ездить к пациентам, забирать анализы.
Всего на технику для поликлиники Сосковской ЦРБ из средств нацпроекта "Здравоохранение" выделили более 11 миллионов рублей.