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14:30, 2 августа 2023 года В лагере "Солнечный" под Орлом отдыхает и тренируется будущая элита армии Ребят учат рукопашному бою, скалолазанию и другим полезным в военной службе умениям.





Лагерь "Солнечный" в Кромском районе Орловской области стал базой для отдыха и тренировок центра "Десантник". Здесь ребят учат тому, что пригодится в военной службе.



Сейчас в лагере больше 200 ребят, среди них не только участники клуба, но и трудные подростки, которым показывают пример поведения и прививают любовь к родине.



Центр "Десантник" уже 25 лет выпускает ребят, готовых присоединиться к элитным армейским частям. Его воспитанники также участвуют в СВО – 23 человека были представлены к ордену Мужества, 34 получили медали "За отвагу".





Александра Бахтина



