На трассе под Орлом "Тойота" сбила мужчину, перебегавшего дорогу
Пешехода увезли в больницу.
Фото: УГИБДД России по Орловской области
Авария произошла вчера, 1 августа, днем. Подробности рассказали в региональном УГИБДД. "Тойота" ехала по трассе "Ливны-Навесное-Грачев". В районе третьего километра иномарка сбила 34-летнего мужчину, который перебегал дорогу слева направо по ходу движения автомобиля.
Пешеход получил травмы, его госпитализировали. Как сообщает "ПРИНТ-ТВ", у мужчины диагностированы множественные переломы грудной клетки.