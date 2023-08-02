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11:17, 2 августа 2023 года В Ливнах при столкновении двух иномарок пострадали три человека В больницу с травмами доставили 43-летнего мужчину.



Фото: УГИБДД России по Орловской области

ДТП случилось 1 августа на улице Дзержинского в Ливнах. "Ниссан", которым управляла 23-летняя девушка, столкнулся с "Фольксвагеном" в районе дома № 79.



По информации регионального УГИБДД, в результате аварии травмы получили водитель и 21-летний пассажир "Ниссана". Госпитализация потребовалась 43-летнему мужчине, который также ехал в данной иномарке.





Ксения Солоухина



