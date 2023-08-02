Максим Михайлов назначен прокурором Свердловского района Орловской области
Глава районного ведомства уже познакомился с коллективом.
Фото: прокуратура Орловской области
На должность прокурора Свердловского района назначен Максим Михайлов. Глава областного ведомства Алексей Тимошин представил его коллективу.
Максим Михайлов служит в прокуратуре 13 лет. Занимал должности зампрокурора Новосильского района, прокурора отдела и старшего прокурора отдела по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры области, зампрокурора Северного и Заводского районов Орла.
Зарекомендовал себя квалифицированным и принципиальным руководителем. Неоднократно поощрялся за примерную работу.