В Орле артисты пришли с концертом во двор ветерана Ашота Мискаряна
Выступление ветерану подарил ансамбль "Славица".
Фото: мэрия Орла
В Орле в преддверии 80-й годовщины освобождения от оккупации продолжают творчески поздравлять ветеранов. 1 августа ансамбль танца "Славица" выступил под окнами Ашота Мискаряна. Совсем недавно ему исполнилось 99 лет.
Ашот Мискарян — участник боев на Украинском фронте в составе 545-го стрелкового полка. Освобождал Северный Кавказ, Севастополь, Житомир.
Награжден Орденом Отечественной Войны I степени, медалями "За Боевые Заслуги", Жукова.