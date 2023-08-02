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10:00, 2 августа 2023 года В Орле электротранспорт пустят через Красный мост в декабре Об этом сообщила городская администрация.



Фото: архив "Вести-Орел"

Трамваи и троллейбусы вернутся на Красный мост в Орле в декабре. Об этом сообщила городская администрация в социальных сетях.

мэрии. "Движение будет восстановлено после завершения работ на Красном мосту в декабре 2023 года", – сообщили Напомним, что в данный момент на переправе по левой стороне завершено устройство трамвайного полотна. Вскоре рабочие приступят к укладке пути уже с правой стороны. Надвижку пролета моста планируют закончить к 5 августа, если не помешает погода.





Артем Ежаков



