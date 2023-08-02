Орловская область доставила в зону спецоперации 100 тонн бутилированной воды
Это половина от запланированного объема.
Фото: архив "Вести-Орел"
Орловская область продолжает доставку бутилированной воды в зону специальной военной операции. Как сообщил советник губернатора Сергей Лежнев, 1 августа в районе Попасной военным вручили еще 20 тонн воды.
Всего Орловщина передала 100 тонн бутилированной воды из 200 запланированных. Подчеркивалось, что если этого объема не хватит, в регионе будут искать возможность продолжить отправку таких "аква-посылок".