Главная » Новости



9:00, 2 августа 2023 года Травмпункт в больнице Семашко в Орле временно не работает в ночное время Неотложную помощь с 20:00 до 8:00 пациенты могут получить в травмпункте больницы Боткина.



Фото: архив "Вести-Орел"

Департамент здравоохранения Орловской области сообщил, что травмпункт в больнице Семашко из-за кадрового вопроса временно не работает с 20:00 до 8:00. Медики принимают здесь пациентов с восьми утра до восьми вечера.



Неотложную помощь с 20:00 до 8:00 пациенты могут получить в травмпункте больницы Боткина.



В департаменте подчеркнули, что после решения возникших проблем травмпункт в больнице Семашко снова будет работать в ночное время.

депздраве. "На качестве медицинской помощи изменившаяся маршрутизация не скажется. Всем пациентам помощь будет оказана своевременно и профессионально", – добавили





Артем Ежаков



