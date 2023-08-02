Травмпункт в больнице Семашко в Орле временно не работает в ночное время
Неотложную помощь с 20:00 до 8:00 пациенты могут получить в травмпункте больницы Боткина.
Фото: архив "Вести-Орел"
Департамент здравоохранения Орловской области сообщил, что травмпункт в больнице Семашко из-за кадрового вопроса временно не работает с 20:00 до 8:00. Медики принимают здесь пациентов с восьми утра до восьми вечера.
Неотложную помощь с 20:00 до 8:00 пациенты могут получить в травмпункте больницы Боткина.
В департаменте подчеркнули, что после решения возникших проблем травмпункт в больнице Семашко снова будет работать в ночное время.
"На качестве медицинской помощи изменившаяся маршрутизация не скажется. Всем пациентам помощь будет оказана своевременно и профессионально", – добавили в депздраве.