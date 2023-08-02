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8:22, 2 августа 2023 года В Мценске в реке Зуше утонул мужчина В обстоятельствах трагедии разбираются правоохранители.



Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

Днем 1 августа сотрудникам МЧС поступило сообщение об утонувшем в реке Зуше мужчине. На улицу Мира в Мценске выехала поисково-маневренная группа. Тело обнаружили в 10 метрах от берега. В обстоятельствах трагедии разбираются правоохранители, сообщили в ГУ МЧС России по Орловской области.



За прошедшие сутки орловские спасатели выезжали на вызовы 13 раз, из них четыре выезда пришлись на ликвидацию возгораний, а девять выездов – на различные происшествия и помощь населению.





Артем Ежаков



