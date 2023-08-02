В Мценске в реке Зуше утонул мужчина

В обстоятельствах трагедии разбираются правоохранители.
Фото: ГУ МЧС России по Орловской области
Днем 1 августа сотрудникам МЧС поступило сообщение об утонувшем в реке Зуше мужчине. На улицу Мира в Мценске выехала поисково-маневренная группа. Тело обнаружили в 10 метрах от берега. В обстоятельствах трагедии разбираются правоохранители, сообщили в ГУ МЧС России по Орловской области.
За прошедшие сутки орловские спасатели выезжали на вызовы 13 раз, из них четыре выезда пришлись на ликвидацию возгораний, а девять выездов – на различные происшествия и помощь населению.