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18:15, 1 августа 2023 года В Орловской области открылось свыше 200 ФАПтек Там можно купить безрецептурные лекарства.



Фото: департамент здравоохранения региона

ФАПтеки, расположенные в отдаленных уголках Орловщины, позволяют местным жителям купить медикаменты, которые отпускаются без рецепта, недалеко от дома. За препаратами от простуды или давления, к примеру, не придется ехать в райцентр.



Как сообщает департамент здравоохранения региона, лекарства продаются во всех работающих фельдшерско-акушерских пунктах Покровского, Мценского, Колпнянского, Новодеревеньковского, Корсаковского и Должанского районов. В Ливенском районе функционирует 39 ФАПтек





Ксения Солоухина



