За неделю работники орловских магазинов и баров вызвали силовиков более ста раз
Посетители дебоширили и пытались пронести товары мимо кассы.
Фото из архива
Больше всего тревожных сигналов поступило из торговых точек и пивнушек Заводского района. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Управления Росгвардии. Так, в заведении общепита на улице Васильевской силовики задержали 34-летнего орловца, который устроил дебош.
В других районах областного центра росгвардейцы пресекли две кражи товаров. В гипермаркете на Московской 46-летний мужчина пытался стащить дорогой алкоголь, а в магазине на Веселой также поймали 43-летнего посетителя с неоплаченными товарами.