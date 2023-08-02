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13:00, 2 августа 2023 года

За неделю работники орловских магазинов и баров вызвали силовиков более ста раз

Посетители дебоширили и пытались пронести товары мимо кассы.

Фото из архива

Больше всего тревожных сигналов поступило из торговых точек и пивнушек Заводского района. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Управления Росгвардии. Так, в заведении общепита на улице Васильевской силовики задержали 34-летнего орловца, который устроил дебош.

В других районах областного центра росгвардейцы пресекли две кражи товаров. В гипермаркете на Московской 46-летний мужчина пытался стащить дорогой алкоголь, а в магазине на Веселой также поймали 43-летнего посетителя с неоплаченными товарами.


Ксения Солоухина
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