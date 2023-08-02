В Орле с 3 по 5 августа пройдут соревнования по парусному спорту
За звание лучших поборются более 50 участников.
Фото: "ProSport57"
Первенство и чемпионат Орла по парусному спорту будут проходить на озере Светлая жизнь в течение трех дней. Торжественно откроют соревнования 3 августа в 14.00, а 4 августа в 10.00 начнутся заплывы.
По информации пресс-службы областного правительства, участниками станут яхтсмены из Липецка, Воронежа, Москвы, Курчатова, Курска, Ярославля. Орловщину представят воспитанники спортивной школы № 10 и студенты ОГУ имени Тургенева.