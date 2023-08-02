На центральной площади города состоялся последний турнир перед этапом чемпионата России
Фото: Анастасия Дорохова
В Орле определили "короля" и "королеву" корта. Так назывался турнир по пляжному волейболу, ставший последним перед этапом чемпионата России, который уже традиционно примет наш город. В первый день турнира соревновались женские команды, второй день выявил лучших среди смешанных команд.
Результаты турнира "Король и королева корта":
Турнир женских пар:
1. Вероника Ветрова – Анжела Волкодав;
2. Любовь Поволяева – Владлена Шепетько;
3. Татьяна Сафонова – Мария Раньжева.
Турнир смешанных пар:
1. Максим Елизаров – Екатерина Доброскок;
2. Иван Скотников – Татьяна Сафонова;
3. Дмитрий Локонов – Мария Андрюхина и Александр Наместников – Анна Корева.