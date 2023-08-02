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7:30, 2 августа 2023 года В Орле определили "короля" и "королеву" корта На центральной площади города состоялся последний турнир перед этапом чемпионата России



Фото: Анастасия Дорохова

В Орле определили "короля" и "королеву" корта. Так назывался турнир по пляжному волейболу, ставший последним перед этапом чемпионата России, который уже традиционно примет наш город. В первый день турнира соревновались женские команды, второй день выявил лучших среди смешанных команд.



Результаты турнира "Король и королева корта":



Турнир женских пар:



1. Вероника Ветрова – Анжела Волкодав;

2. Любовь Поволяева – Владлена Шепетько;

3. Татьяна Сафонова – Мария Раньжева.



Турнир смешанных пар:



1. Максим Елизаров – Екатерина Доброскок;

2. Иван Скотников – Татьяна Сафонова;

3. Дмитрий Локонов – Мария Андрюхина и Александр Наместников – Анна Корева.





Анастасия Дорохова



