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7:30, 2 августа 2023 года

В Орле определили "короля" и "королеву" корта

На центральной площади города состоялся последний турнир перед этапом чемпионата России

Фото: Анастасия Дорохова

В Орле определили "короля" и "королеву" корта. Так назывался турнир по пляжному волейболу, ставший последним перед этапом чемпионата России, который уже традиционно примет наш город. В первый день турнира соревновались женские команды, второй день выявил лучших среди смешанных команд.

Результаты турнира "Король и королева корта":

Турнир женских пар:

1. Вероника Ветрова – Анжела Волкодав;
2. Любовь Поволяева – Владлена Шепетько;
3. Татьяна Сафонова – Мария Раньжева.

Турнир смешанных пар:

1. Максим Елизаров – Екатерина Доброскок;
2. Иван Скотников – Татьяна Сафонова;
3. Дмитрий Локонов – Мария Андрюхина и Александр Наместников – Анна Корева.


Анастасия Дорохова
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